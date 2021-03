Una figlia di nome Diana? Perché Harry e Meghan dicono di no (Di martedì 16 marzo 2021) Le dichiarazioni rilasciata dal principe Harry e da Meghan Markle durante l’intervista con Oprah Winfrey fanno ancora discutere. Durante la conversazione con la storica presentatrice USA sono venuti alla luce molti dettagli scottanti, incluso il fatto che Meghan si sentisse “sola” e “isolata” dal resto della Famiglia Reale, senza dimenticare i riferimenti al razzismo subito da alcuni membri della “Ditta”. Tuttavia, nel corso dell’intervista il Duca e la Duchessa del Sussex hanno condiviso anche alcune belle notizie, tra cui l’arrivo della loro secondogenita “in estate”. LEGGI ANCHE => Rare lettere della Principessa Diana in vendita all’asta: potrebbero raggiungere 32.000 euro Fin dal momento dell’annuncio, come riporta il Daily Star Online, nel Regno Unito (e non solo) ci si chiede quale ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 marzo 2021) Le dichiarazioni rilasciata dal principee daMarkle durante l’intervista con Oprah Winfrey fanno ancora discutere. Durante la conversazione con la storica presentatrice USA sono venuti alla luce molti dettagli scottanti, incluso il fatto chesi sentisse “sola” e “isolata” dal resto della Famiglia Reale, senza dimenticare i riferimenti al razzismo subito da alcuni membri della “Ditta”. Tuttavia, nel corso dell’intervista il Duca e la Duchessa del Sussex hanno condiviso anche alcune belle notizie, tra cui l’arrivo della loro secondogenita “in estate”. LEGGI ANCHE => Rare lettere della Principessain vendita all’asta: potrebbero raggiungere 32.000 euro Fin dal momento dell’annuncio, come riporta il Daily Star Online, nel Regno Unito (e non solo) ci si chiede quale ...

