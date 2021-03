Tirreno-Adriatico 2021, Vincenzo Nibali: “Una top-10 con questo livello va bene” (Di martedì 16 marzo 2021) Una nona posizione, in una corsa che si era aggiudicato nel 2012 e 2013. Ha concluso oggi, con la cronometro di San benedetto del Tronto, la Tirreno-Adriatico Vincenzo Nibali che, nonostante uno stato di forma non eccezionale, ha trovato un buon piazzamento finale. Le sue parole ai microfoni di Spaziociclismo lo sottolineano: “Una top10 con un livello altissimo e a marzo penso che vada bene”. Poi un commento del corridore della Trek-Segafredo sulla Milano-Sanremo di sabato: “In questo momento sicuramente sono quelli un po’ più in forma. L’hanno dimostrato con delle azioni molto importanti, Van Aert ha fatto anche classifica. Van der Poel ha dimostrato di essere in grande forma anche lui. Poi Alaphilippe, anche se ha vinto, l’ho visto un po’ più stanco ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Una nona posizione, in una corsa che si era aggiudicato nel 2012 e 2013. Ha concluso oggi, con la cronometro di Sandetto del Tronto, lache, nonostante uno stato di forma non eccezionale, ha trovato un buon piazzamento finale. Le sue parole ai microfoni di Spaziociclismo lo sottolineano: “Una top10 con unaltissimo e a marzo penso che vada”. Poi un commento del corridore della Trek-Segafredo sulla Milano-Sanremo di sabato: “Inmomento sicuramente sono quelli un po’ più in forma. L’hanno dimostrato con delle azioni molto importanti, Van Aert ha fatto anche classifica. Van der Poel ha dimostrato di essere in grande forma anche lui. Poi Alaphilippe, anche se ha vinto, l’ho visto un po’ più stanco ...

Advertising

BORAhansgrohe : ???? #TirrenoAdriatico Stage 7 ?? San Benedetto del Tronto ?? San Benedetto del Tronto ??????? 10 km ITT The classical… - Eurosport_IT : La classifica finale della Tirreno-Adriatico ??????????? Tadej Pogacar vince la 56ª edizione della Corsa dei 2 mari: M… - Eurosport_IT : IL TRIDENTE A TADEJ POGACAR ?? Wout Van Aert vince la cronometro ma lo sloveno trionfa nella 56ª edizione della Tir… - CNiccolai : RT @Davide_Marti93: Vincitrice della classifica a squadre della @tirreno_adriatico : @astanapremiertech ?? Ora recuperare energie in vista d… - Davide_Marti93 : Vincitrice della classifica a squadre della @tirreno_adriatico : @astanapremiertech ?? Ora recuperare energie in vis… -