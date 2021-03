Tirreno-Adriatico 2021: Filippo Ganna sconfitto a cronometro, vince Wout van Aert. Corsa a Tadej Pogacar (Di martedì 16 marzo 2021) Prima o poi una sconfitta doveva arrivare. Nonostante la maglia di campione del mondo e i favori del pronostico, un’imbattibilità che durava più di un anno: Filippo Ganna non riesce a timbrare il cartellino nella cronometro conclusiva della Tirreno-Adriatico 2021. Ad imporsi nella settima tappa, con partenza ed arrivo in quel di San Benedetto del Tronto, è un meraviglioso Wout van Aert. Per il fuoriclasse belga della Jumbo-Visma è doppietta in questa Corsa dei Due Mari. Prova contro il tempo dominata dal campione belga di specialità: 10,1 chilometri volati in 11’06”, a quasi 55 km/h di media. Seconda piazza per il campione europeo Stefan Kueng: l’elvetico della Groupama FDJ si arrende per 6”. Non era apparso al top sin dalla partenza ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Prima o poi una sconfitta doveva arrivare. Nonostante la maglia di campione del mondo e i favori del pronostico, un’imbattibilità che durava più di un anno:non riesce a timbrare il cartellino nellaconclusiva della. Ad imporsi nella settima tappa, con partenza ed arrivo in quel di San Benedetto del Tronto, è un meravigliosovan. Per il fuoriclasse belga della Jumbo-Visma è doppietta in questadei Due Mari. Prova contro il tempo dominata dal campione belga di specialità: 10,1 chilometri volati in 11’06”, a quasi 55 km/h di media. Seconda piazza per il campione europeo Stefan Kueng: l’elvetico della Groupama FDJ si arrende per 6”. Non era apparso al top sin dalla partenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Tirreno Adriatico Tirreno - Adriatico, una cronometro tra vento e nuovo tracciato SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Un nuovo percorso e tanto vento. La cronometro 2021 della Tirreno - Adriatico spiazza sia i corridori che i telecronisti della gara che, come ogni anno, vede il suo epilogo tra le palme di San Benedetto. Un'edizione anomala, non solo per il covid, che ha ...

Diretta/ Tirreno Adriatico 2021 streaming video Rai: Kung batte Ganna! DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: KUNG MEGLIO DI GANNA Stefan Kung ha fatto meglio di Filippo Ganna ed è di conseguenza al comando della cronometro di San Benedetto del Tronto : questa è la principale notizia ...

Tirreno-Adriatico, ultima tappa: per Ganna sfida stellare con Van Aert La Gazzetta dello Sport Milano-Sanremo: Pogacar annuncia che non ci sarà Il vincitore dell’UAE Tour 2021 e dominatore della Tirreno-Adriatico, ha annunciato la propria assenza dalla Classicissima ...

