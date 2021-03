Stuprano in gruppo una donna davanti al marito | quattro uomini impiccati in Iran

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 16 marzo 2021) Inè stata applicata la pena di morte per impiccagione ai danni direi di aver stuprato inuna. Nella giornata di ieri è stata applicata la pena di morte per impiccagione percondannati per stupro diin. Il Paese mediorientale è uno di quelli in cui la pena di morte è ancora vigente e stando alle statistiche degli ultimi anni è quello in cui vengono eseguite il maggior numero di condanne in un anno. In base ai report del 2019, l’era in testa per sentenze capitali con 259 esecuzioni in un anno solare. Secondo quanto riportato dal Daily Star, istavano facendo un arrampicata insieme ad una ...