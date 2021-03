Sané | “Il 4-1 dell’andata non vuol dire nulla Domani partiamo da 0-0”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 16 marzo 2021) L'attaccante del Bayerno Monaco, Leroyha parlato alla vigilia della gara dicontro la Lazio in Champions League. Queste le sue parole: "Non ci culliamo del 4-1. Certo è un ottimo vantaggio ma può succedere di tutto, non significa che siamo qualificati. Siamo tutti motivati al massimo e prenderemo la partita seriamente, partiremo da 0-0?. Sul suo stato di forma: "Ho avuto momenti di difficoltà all'inizio perché non avevo il ritmo partita nelle gambe. Ora mi sento sempre meglio".