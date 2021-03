Rosalinda Cannavò periodo no per l’ex gieffina | la decisione | “Scusate | ma non sono…”

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 16 marzo 2021)– Solonotizie24sta vivendo nel migliore dei modi la sua nuova vita, mettendo un po’ in pausa Adua Del Vesco, e vivendo appunto come “”. Nonostante tutto, però, alcune vecchie ferite perdel Grande Fratello Vip, come quella relativa alla lotta contro i disturbi alimentari. Poco prima di mettersi in gioco nel reality show di casa Mediaset,aveva avuto di raccontare il modo in cui ha sconfitto l’anoressia anni fa quando si trovava all’apice del successo. La giovane attrice che, come spiegato precedentemente, sta accogliendo quanto di buono arriva nella sua vita adesso, ha subito colto l’occasione sui social per ricordare appunto la difficile parentesi riguardante i ...