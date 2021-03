Real-Atalanta 3-1, blancos ai quarti, Dea eliminata (Di mercoledì 17 marzo 2021) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nessuna impresa per l’Atalanta a Valdebebas, il sogno europeo sbatte sul muro del Real Madrid. Dopo lo 0-1 dell’andata a Bergamo, il ritorno degli ottavi di Champions League sorride ancora agli uomini di Zidane che completano l’opera con un 3-1. Gasperini ci prova lasciando inizialmente in panchina Zapata e Ilicic con Muriel come riferimento offensivo, supportato da Pasalic (Pessina sulla linea dei centrocampisti al posto dello squalificato Freuler) e Malinovskyi. L’Atalanta impatta il match col piglio giusto, dopo pochi minuti si presenta dalle parti di Courtois con Gosens e tenta a più riprese su palla inattiva. Il Real, guidato da un recuperato Ramos, alza i giri del motore dopo 20?. Benzema lavora un gran pallone per Vicinius, solamente un intervento in scivolata di Djimsiti mura la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nessuna impresa per l’a Valdebebas, il sogno europeo sbatte sul muro delMadrid. Dopo lo 0-1 dell’andata a Bergamo, il ritorno degli ottavi di Champions League sorride ancora agli uomini di Zidane che completano l’opera con un 3-1. Gasperini ci prova lasciando inizialmente in panchina Zapata e Ilicic con Muriel come riferimento offensivo, supportato da Pasalic (Pessina sulla linea dei centrocampisti al posto dello squalificato Freuler) e Malinovskyi. L’impatta il match col piglio giusto, dopo pochi minuti si presenta dalle parti di Courtois con Gosens e tenta a più riprese su palla inattiva. Il, guidato da un recuperato Ramos, alza i giri del motore dopo 20?. Benzema lavora un gran pallone per Vicinius, solamente un intervento in scivolata di Djimsiti mura la ...

