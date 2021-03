Ralph Lauren presenterà con un evento on line live la collezione Spring 21

(Di martedì 16 marzo 2021)il 25 marzo con unonla2021 a cui parteciperà l’artista Janelle Monáe Il mondo della moda continua a sfilare in formato digitale e fuori dai calendari delle Settimane di moda. È il caso di, che ha scelto, dopo più di un anno di assenza dalle passerelle, di presentare la nuovaprimavera 2021 in unon. La presentazioneè programmata per il prossimo 25 marzo alle 7 del pomeriggio, ora standard orientale, o la mattina seguente sul sito Usa della maison. Con alcuni contenuti social la maison sta anticipando la presentazione, che si annuncia come un ...

... il designer ha lanciato la sua linea omonima nel 2015 ed è entrato nel calendario ufficiale della New York fashion week dove ha superato in earned media value veterani comee Tom Ford . ...... impresa di famiglia di Appaino Gentile che disegna e vende cravatte per marchi come Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Michael Kors e Polo. Disegno comasco, tessuti e manifattura nell'...Ralph Lauren presenterà il 25 marzo con un evento on line live la collezione Spring 2021 a cui parteciperà l’artista Janelle Monáe Il mondo della moda continua a sfilare in formato digitale e fuori ...Il low cost si mette in ghingheri. Il colosso americano Walmart ha inaspettatamente scelto di riposizionare stilisticamente due dei suoi brand low cost. La catena di supermercati offre un’ampia scelta ...