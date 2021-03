Pfizer | Moderna e Johnson efficaci contro le varianti Covid | la conferma dell’Ema

(Di martedì 16 marzo 2021) Dopo lo stop alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, una buona notizia pare giungere dall’Ema: i vaccinisono in grado di allontanare il contagio da-19, anche nelle sue. L’Agenzia europea per i medicinali hato, di fatto, l'”ottimale nuove” dei vaccini a Rna messaggero. Si tratta dunque dei farmaci prodotti da-Biontech,e, non ultimo,. Il vaccino della multinazionale statunitense dovrebbe essere disponibile già ad aprile.vaccini...

Con questa tegola, i settantenni sono i più penalizzati: appena il 2,5 per cento è stato immunizzato, perchéè stato riservato agli over 80, mentre con si è partiti dai professori, ...... partita tra la fine di dicembre e gennaio con gli antidoti. Anche a fronte degli episodi avversi, emersi in Italia e in altri Paesi dell'Europa dopo la somministrazione dell', è ...Ovviamente, questo blocco, comporterà un rallentamento della campagna vaccinale ma si proseguirà con Pfizer e Moderna. AstraZeneca è stato utilizzato soprattutto per vaccinare gli operatori scolastici ...È morto poche ore dopo essersi sottoposto alla somministrazione del vaccino. Aperta un'inchiesta sul decesso di Michele Quintiero, 62 anni, vigile urbano di Vibonati.