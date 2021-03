Marco Bogarelli non ce l’ha fatta Gestì a lungo i diritti tv

(Di martedì 16 marzo 2021)non ce. L’ex presidente di Infront, ain prima fila per itelevisivi del calcio, è scomparso nella notte a 64 anni. Colpito dal Covid-19, era stato ricoverato a Milano per una polmonite. Alla famiglia, al fratello Bruno, le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione. Foto: gettyimages L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

tvdellosport : Marco Bogarelli non ce l’ha fatta. L’ex Presidente di Infront Italy e noto manager del calcio italiano, ha perso la… - Corriere : Marco Bogarelli morto di Covid a 64 anni: era il «re» dei diritti tv - Corriere : Marco Bogarelli morto di Covid a 64 anni: era il «re» dei diritti tv - BombeDiVlad : ? Lutto nel mondo del calcio: è scomparso all'età di 64 anni il 're dei diritti tv' Marco #Bogarelli #LBDV… - PianetaBasketIT : La scomparsa di Marco Bogarelli, pioniere dei diritti Tv e grande amico del basket -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bogarelli

Spread the love Lutto nel mondo dello sport e dell'economia cheaveva unito come passione e lavoro: il Covid - 19 l'ha portato via Il "re dei diritti tv" , è conosciuto così al mondo sportivoche si è spento a 64 anni, nella notte ...... da manager impegnato nelle trattative per la gestione dei diritti televisivi: a 64 anni è mortoaveva contratto il coronavirus una decina di giorni fa, poi era stato ...Lo sport italiano piange la scomparsa di Marco Bogarelli, già presidente di Media Partners e Infront Italia, scomparso alla età di 64 anni. Dopo avere contratto il coronavirus ...È morto a 64 anni Marco Bogarelli, noto soprattutto per essere stato per diversi anni presidente della divisione italiana di Infront, la società di consulenza che fino allo scorso anno gestiva i ...