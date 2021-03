**Lucca: somministra metadone alla neonata che finisce in coma, indagata la madre** (Di martedì 16 marzo 2021) Lucca, 16 mar. – (Adnkronos) – somministra metadone alla sua bimba neonata che finisce in coma per arresto respiratorio: per questo la madre è stata indagata dalla procura di Lucca. La piccola è ricoverata all’ospedale di Pisa dove adesso respira da sola, mentre sono in corso gli accertamenti neurologici per stabilire i danni subiti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Lucca, 16 mar. – (Adnkronos) –sua bimbacheinper arresto respiratorio: per questo la madre è stataprocura di Lucca. La piccola è ricoverata all’ospedale di Pisa dove adesso respira da sola, mentre sono in corso gli accertamenti neurologici per stabilire i danni subiti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Lucca: somministra metadone alla neonata che finisce in coma indagata la madre - #Lucca: #somministra #metadone - zazoomblog : Lucca: somministra metadone alla neonata che finisce in coma indagata la madre - #Lucca: #somministra #metadone - qn_lanazione : #Lucca - Le somministra #metadone e la #neonata va in #coma: indagata la madre - TV7Benevento : **Lucca: somministra metadone alla neonata che finisce in coma, indagata la madre**... -