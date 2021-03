L’immunologa Viola: “Non raggiungeremo mai l’immunità di gregge, ma vi spiego perché non è un problema” | VIDEO (Di martedì 16 marzo 2021) L’immunologa Viola: “Non raggiungeremo mai l’immunità di gregge” VIDEO “Non raggiungeremo mai l’immunità di gregge”: lo dichiara L’immunologa Antonella Viola a proposito dell’epidemia di Covid, spiegando, però, perché a suo avviso non è un problema. Ospite di Otto e Mezzo, il programma d’approfondimento in onda su La7, l’esperta ha infatti chiarito perché continua a essere scettica sul raggiungimento dell’immunità di gregge. “Io continuo a dire dobbiamo uscire da questo vincolo dell’immunità di gregge. l’immunità di gregge non la ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021): “Nonmaidi“Nonmaidi”: lo dichiaraAntonellaa proposito dell’epidemia di Covid, spiegando, però,a suo avviso non è un. Ospite di Otto e Mezzo, il programma d’approfondimento in onda su La7, l’esperta ha infatti chiaritocontinua a essere scettica sul raggiungimento deldi. “Io continuo a dire dobbiamo uscire da questo vincolo deldidinon la ...

