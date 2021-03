La società canadese opera in partnership con la statunitense Glaxo (Di martedì 16 marzo 2021) Al via la fase 3 per il vaccino “vegetale” Medicago: Takashi Nagao e Thomas Breuer danno l'annuncio dopo l'ok delle autorità regolatorie Al via la fase 3 per il vaccino “vegetale” Medicago su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) Al via la fase 3 per il vaccino “vegetale” Medicago: Takashi Nagao e Thomas Breuer danno l'annuncio dopo l'ok delle autorità regolatorie Al via la fase 3 per il vaccino “vegetale” Medicago su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : società canadese Covid, al via fase 3 di sperimentazione del vaccino Medicago - Gsk E' entrato in fase 3 di sperimentazione un nuovo possibile vaccino anti - Covid, messo a punto da Medicago, società biofarmaceutica canadese, e GlaxoSmithKline. La sperimentazione, che ha ricevuto l'approvazione dalle autorità regolatorie canadesi e statunitensi, riguarderà 30mila soggetti inizialmente ...

Covid, in arrivo vaccino di origine vegetale Contro il coronavirus si profila l'uso anche di un vaccino di origine vegetale. Medicago, società biofarmaceutica canadese, e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk) annunciano l'inizio dei test clinici di fase 3 sul candidato vaccino anti - Covid di origine vegetale di Medicago, in ...

E' entrato in fase 3 di sperimentazione un nuovo possibile vaccino anti - Covid, messo a punto da Medicago, società biofarmaceutica canadese, e GlaxoSmithKline. La sperimentazione, che ha ricevuto l'approvazione dalle autorità regolatorie canadesi e statunitensi, riguarderà 30mila soggetti inizialmente. Contro il coronavirus si profila l'uso anche di un vaccino di origine vegetale. Medicago, società biofarmaceutica canadese, e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk) annunciano l'inizio dei test clinici di fase 3 sul candidato vaccino anti - Covid di origine vegetale di Medicago.