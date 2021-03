La popolazione invecchia e creare qualche posto-letto in più nelle rsa non è la soluzione (Di martedì 16 marzo 2021) di Livio Frigoli* La grande discussione che si è aperta nel Paese sulla Next Generation Eu (Ngeu) dovrebbe prevedere una sessione riservata al tema dell’invecchiamento della popolazione e al grande impatto che questo fenomeno provocherà nel prossimo futuro sul sistema pensionistico e sulla rete dei servizi socio-sanitari. Si tratta di un tema complesso con implicazioni di enorme portata che non possono essere ignorate o che, ancor peggio, non possono essere risolte con semplificazioni e slogan. Una di queste scorciatoie è quella di chi pensa che la soluzione del problema possa essere trovata riservando qualche risorsa aggiuntiva alle strutture di ricovero e cura. Illudersi che qualche posto-letto in più possa permettere di far fronte ai bisogni e alle criticità indotte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) di Livio Frigoli* La grande discussione che si è aperta nel Paese sulla Next Generation Eu (Ngeu) dovrebbe prevedere una sessione riservata al tema dell’mento dellae al grande impatto che questo fenomeno provocherà nel prossimo futuro sul sistema pensionistico e sulla rete dei servizi socio-sanitari. Si tratta di un tema complesso con implicazioni di enorme portata che non possono essere ignorate o che, ancor peggio, non possono essere risolte con semplificazioni e slogan. Una di queste scorciatoie è quella di chi pensa che ladel problema possa essere trovata riservandorisorsa aggiuntiva alle strutture di ricovero e cura. Illudersi chein più possa permettere di far fronte ai bisogni e alle criticità indotte ...

