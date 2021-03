Isagro chiude il 2020 con un utile di 16 | 2 milioni di euro

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diha approvato oggi il bilanciodella società, che si è chiuso con ricavi in crescita del 5% a 110,3dirispetto ai 105,4del 2019 e un EBITDA positivo di 34,1di(di cui 30,3afferenti alla plusvalenza realizzata con la cessione del Fluindapyr a ottobre) rispetto al valore negativo di 2,6del 2019. Il risultato netto è stato positivo per 16,2di, rispetto alla perdita di 13,9del 2019, mentre la posizione finanziaria netta a credito (cassa) per 21,4di(rispetto alla posizione finanziaria ...

Ultime Notizie dalla rete : Isagro chiude

