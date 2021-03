Il principe Filippo torna a casa | in mattinata ha lasciato l’ospedale

(Di martedì 16 marzo 2021) Ilè ufficialmente fuori pericolo: inhaKing Edward VII, dove era ricoverato da circa un mese Di poco fa la notizia che ilhaKing Edward VII in cui era ricoverato da circa un mese. A dare la notizia che il Duca di Edimburgo è finalmente fuori pericolo, la Press Association. Il marito 99enne della regina Elisabetta II potrà quindi,re dai suoi cari, già pronti a festeggiare il suo 100esimo compleanno il prossimo giugno.era stato ricoverato inizialmente in un’ala privata del King Edward VII, nel quartiere londinese di Marylebone, dopo essere stato vittima di un malessere e un’infezione non meglio ...

Dopo circa un mese di ricovero il, 99 anni, lascia l'ospedale. Due settimane ha subito un piccolo intervento al cuore e ora sembra riprendersi bene, come mostrano le prime immagini del duca di Edimburgo mentre va via ...Ilè finalmente uscito dall'ospedale. Il duca di Edimburgo è tornato a casa dopo 28 giorni di ricovero, il più lungo della sua vita. Il marito della regina Elisabetta, 100 anni a giugno, ...Il Principe Filippo compirà tra poco 100 anni, la Royal Family ha deciso cosa fare in merito al suo lungo ricovero in due ospedali diversi ...Londra - Il principe Filippo ha lasciato l'ospedale nel quale era ricoverato da circa un mese. Lo riferisce la Press Association. Il duca di Edimburgo, consorte 99enne della regina Elisabetta e il cui ...