Ghost of Tsushima: il team di Sucker Punch spiega come è riuscito ad ottenere un'autenticità storica (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo aver sviluppato diversi episodi di InFamous, tutti ambientati in un mondo fantastico tra supereroi e cattivi, Sucker Punch si è concentrato sui samurai. In un AMA durante la GDC, lo studio ha spiegato come sono riusciti a mantenere l'autenticità storica in Ghost of Tsushima, il loro titolo più recente. Questo gioco open-world ci porta sull'isola di Tsushima, un luogo completamente reale dove viene narrata l'invasione dei mongoli. Ciò ha consentito ai suoi creatori di diventare ambasciatori permanenti dell'isola reale. "Fin dall'inizio, dallo schizzo originale, eravamo consapevoli del livello di responsabilità che avevamo", spiega il co-fondatore Brian Fleming. "Una delle gioie del progetto è stato il nostro ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo aver sviluppato diversi episodi di InFamous, tutti ambientati in un mondo fantastico tra supereroi e cattivi,si è concentrato sui samurai. In un AMA durante la GDC, lo studio hatosono riusciti a mantenere l'inof, il loro titolo più recente. Questo gioco open-world ci porta sull'isola di, un luogo completamente reale dove viene narrata l'invasione dei mongoli. Ciò ha consentito ai suoi creatori di diventare ambasciatori permanenti dell'isola reale. "Fin dall'inizio, dallo schizzo originale, eravamo consapevoli del livello di responsabilità che avevamo",il co-fondatore Brian Fleming. "Una delle gioie del progetto è stato il nostro ...

