GF Vip, la Gregoraci non dimentica: frecciatina alla Orlando? (Di martedì 16 marzo 2021) Nonostante il Grande Fratello sia finito ormai da diverse settimane Elisabetta Gregoraci poche ore fa è tornata a parlare del suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Nel farlo, però, ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa, puntando il dito verso la sua ex coinquilina Stefania Orlando. Anche se il reality più amato della tv, il Grande Fratello Vip, si è concluso il primo marzo gli ex concorrenti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 16 marzo 2021) Nonostante il Grande Fratello sia finito ormai da diverse settimane Elisabettapoche ore fa è tornata a parlare del suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Nel farlo, però, ha voluto togliersi un sassolino dscarpa, puntando il dito verso la sua ex coinquilina Stefania. Anche se il reality più amato della tv, il Grande Fratello Vip, si è concluso il primo marzo gli ex concorrenti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci riprende Stefania per una frase detta al GF Vip - Dalia51552942 : RT @Novella_2000: Elisabetta Gregoraci si toglie un sassolino dalla scarpa con Stefania Orlando mentre è in diretta su Instagram (VIDEO) #g… - Novella_2000 : Elisabetta Gregoraci si toglie un sassolino dalla scarpa con Stefania Orlando mentre è in diretta su Instagram (VID… - pallanteceleste : RT @pezzodicuoree: direttamente dal grande fratello vip, ecco a voi una nuova nutrizionista: ?ELISABETTA GREGORACI? #gregorelli #tzvip #eli… - maccario_marta : RT @pezzodicuoree: direttamente dal grande fratello vip, ecco a voi una nuova nutrizionista: ?ELISABETTA GREGORACI? #gregorelli #tzvip #eli… -