Garattini | “Sospensione di AstraZeneca atto dovuto | avremo risposte in 4-5 giorni”

(Di martedì 16 marzo 2021) Il farmacologo Silvio, presidente dell’Istituto Mario Negri, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano. Alla domanda sulladel vaccinoha risposto: “Latemporanea della vaccinazione di fronte a questi fatti è un, per ragioni precauzionali. Ci sono le commissioni che valuteranno e io penso che in 4-5una risposta. Ci sono Paesi come la Gran Bretagna dove sono state utilizzate milioni di dosi e non ci sono problemi. Poi bisogna dire che in Italia ogni giorno muoiono circa 1800-2000 persone, che qualche persona muoia avendo preso il vaccino il giorno prima fa parte della ...

Advertising

Radio1Rai : #AIFA, stop al vaccino #AstraZeneca ???'È un atto dovuto, un atto di cautela giusto. Di fronte a denunce di morte è… - AgenziaOpinione : RADIO CUSANO CAMPUS * ASTRAZENECA: GARATTINI (PRESIDENTE ISTITUTO MARIO NEGRI), « LA SOSPENSIONE TEMPORANEA È ATTO… - Giovagnoli75 : RT @Radio1Rai: #AIFA, stop al vaccino #AstraZeneca ???'È un atto dovuto, un atto di cautela giusto. Di fronte a denunce di morte è chiaro ch… - Radio1VivaVoce : RT @Radio1Rai: #AIFA, stop al vaccino #AstraZeneca ???'È un atto dovuto, un atto di cautela giusto. Di fronte a denunce di morte è chiaro ch… - valevolatile : RT @Radio1Rai: #AIFA, stop al vaccino #AstraZeneca ???'È un atto dovuto, un atto di cautela giusto. Di fronte a denunce di morte è chiaro ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Garattini Sospensione

La7

Latemporanea per AstraZeneca è stata decisa in via solo precauzionale in accordo con ... Parla di un "atto giusto e di cautela" il direttore dell'Istituto Mario Negri Silvioe ...Dal direttore generale Aifa Nicola Magrini al farmacologo Silvio, questa la posizione ... A tranquillizzare innanzitutto Magrini: C' stata unaperch diversi paesi europei, tra cui ...La sospensione della somministrazione per il vaccino di AstraZeneca decisa dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa su tutto il territorio nazionale - dopo alcuni eventi avversi ed in attesa ...Secondo la Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi, al 10 marzo il sistema di vigilanza europeo aveva registrato 30 casi di eventi trombotici in 5 milioni di soggetti vaccinati c ...