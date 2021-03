Decreto sostegno 2021 | novità per reddito di cittadinanza | ecco quali

(Di martedì 16 marzo 2021) Cambia ildinelsostegni: sì al rifinanziamento ma, nel frattempo, cercare di evitare che il numero dei beneficiari aumenti, dando loro maggiori possibilità di trovare un’occupazione. Questo è il principio che anima il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nell’affrontare la spinosa questione della condizione di povertà in cui molti italiani sono precipitati, spinti dalla pandemia. Orlando, in audizione a Montecitorio, ha annunciato di voler rifinanziare ildicon 1 miliardo di euro ma anche di consentire a chi percepisce il sussidio di lavorare senza perdere il diritto all’assegno e nemmeno la sua consistenza. In pratica, chi oggi prende ildie trova un lavoro a termine, può «congelare» la ...

Sì al rifinanziamento ma possibilità di congelare l'assegno per andare a lavorare. Potenziato il reddito di emergenza Cambia il reddito di cittadinanza nelsostegni: sì al rifinanziamento ma, nel frattempo, cercare di evitare che il numero dei beneficiari aumenti, dando loro maggiori possibilità di trovare un'occupazione. Questo è il principio ...Neldel Governo Draghi ci sono infatti anche 290 milioni per i congedi parentali , a partire dal 1 gennaio e quindi anche retroattivi. Saranno retribuiti al 50% per chi abbia figli ...Si lavora ancora al capitolo fiscale, oggetto di un braccio di ferro nella maggioranza. Il decreto Sostegno 2021 del governo Draghi , con il rifinanziamento ...È stata immediata la risposta dell'amministrazione comunale di Taranto alla decisione dettata dai numeri della pandemia di far scivolare la Puglia, e quindi Taranto, in zona rossa. Due ...