Corona virus: da Ginosa a Ruvo di Puglia, vari sindaci comunicano consistenti aumenti di casi Bari, revocata ordinanza (Di martedì 16 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Dal 23 febbraio (60 casi) al 15 marzo vi è stato un incremento del 117% circa» dei contagi. A dirlo è il sindaco di Ginosa Vito Parisi, il quale afferma di essere «costantemente in contatto» con l’Asl, il dipartimento di Prevenzione e i medici di base, «che hanno constatato – dice- un innalzamento del livello di contagiosità del virus. Tuttavia, stando a quanto si apprende, i pazienti ricoverati sarebbero pochi». Quanto ai controlli, il primo cittadino afferma che saranno «sempre più mirati e stringenti. Pertanto, invito tutti a rispettare le norme». Nei prossimi giorni, annuncia infine Parisi «si terranno appositi incontri con le associazioni di categoria». A Bari il sindaco Antonio Decaro ha revocato l’ordinanza con cui nei giorni scorsi aveva imposto severe limitazioni in ... Leggi su noinotizie (Di martedì 16 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Dal 23 febbraio (60) al 15 marzo vi è stato un incremento del 117% circa» dei contagi. A dirlo è il sindaco diVito Parisi, il quale afferma di essere «costantemente in contatto» con l’Asl, il dipartimento di Prevenzione e i medici di base, «che hanno constatato – dice- un innalzamento del livello di contagiosità del. Tuttavia, stando a quanto si apprende, i pazienti ricoverati sarebbero pochi». Quanto ai controlli, il primo cittadino afferma che saranno «sempre più mirati e stringenti. Pertanto, invito tutti a rispettare le norme». Nei prossimi giorni, annuncia infine Parisi «si terranno appositi incontri con le associazioni di categoria». Ail sindaco Antonio Decaro ha revocato l’con cui nei giorni scorsi aveva imposto severe limitazioni in ...

