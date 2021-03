Capelli: come fare la messa in piega a casa? I consigli per una chioma perfetta (Di martedì 16 marzo 2021) Chiusi in casa da quasi un anno, è diventato fondamentale imparare a prendersi cura dei Capelli . Tra tinture e aggiustamenti di frangette, c’è ancora un interrogativo senza risposta: come fare la messa in piega a casa? Tra spazzole sbagliate, phon che non hanno la potenza adeguata e mancanza dei prodotti per lo styling, ottenere una piega come quella del parrucchiere può essere impossibile senza i consigli giusti. Leggi anche › L’idea beauty del giorno: una piega a onde senza ferro né spazzola ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 marzo 2021) Chiusi inda quasi un anno, è diventato fondamentale imparare a prendersi cura dei. Tra tinture e aggiustamenti di frangette, c’è ancora un interrogativo senza risposta:lain? Tra spazzole sbagliate, phon che non hanno la potenza adeguata e mancanza dei prodotti per lo styling, ottenere unaquella del parrucchiere può essere impossibile senza igiusti. Leggi anche › L’idea beauty del giorno: unaa onde senza ferro né spazzola ...

welikeduel : 'Ho trovato assurdo essere stata giudicata per come ero vestita e per come portavo i capelli. Lo stesso trattamento… - chetempochefa : “Come porti i capelli bella bionda” Oggi #11marzo #CochiPonzoni compie 80 anni, lo festeggiamo rivedendo il regalo… - FilBarbera : gemma in mezzo alle pietre di fiume. I capelli neri, mossi come quelli di una fanciulla. Le braccia forti a ornare… - ItalyUpDown : @simosimotw @Lucrezi97533276 Conosco un sacco di ragazzi 16/17 anni che fanno tanto calcio, curano il proprio corpo… - Giovanna180751 : RT @comunqueconnic: “Tommy come le vedi?” “Si pigliano a capelli. La prima settimana” I C O N I C #tommasozorzi #isola #tzvip -