Calcio | Assemblea Lega Serie A conclusa con un altro nulla di fatto sui diritti tv

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - Si è conclusa da pochi minuti l'Assemblea della Lega svolta in video conferenza con tutte le venti società presenti. Ancora una volta non sono stati assegnati i diritti tv del massimo campionato per il triennio 2021-2024. I club si rivedranno la prossima settimana.

