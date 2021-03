Belli e Dannati, 14 racconti per tornare a vivere la F1 degli anni ’70 (Di martedì 16 marzo 2021) “Belli e Dannati” è l’ultimo libro creato dal giornalista ed autore Luca Dal Monte. Penna tanto esemplare quanto magistrale, è famoso per aver scritto la mastodontica e definitiva biografia dedicata ad Enzo Ferrari intitolata “Ferrari Rex”. Nella recensione di oggi, però, il libro protagonista è, appunto, “Belli e Dannati. vivere e morire nella Formula 1 degli anni’70”, un’opera particolare che conserva un gran significato e forza nel titolo. I quattordici racconti, predisposti cronologicamente dal 1970 al ’79 ed accompagnati da Bellissime illustrazioni in bianco e nero, hanno come protagonisti i piloti, le loro donne e non solo, appartenenti al magico e fuggente mondo della Formula 1 degli anni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) “” è l’ultimo libro creato dal giornalista ed autore Luca Dal Monte. Penna tanto esemplare quanto magistrale, è famoso per aver scritto la mastodontica e definitiva biografia dedicata ad Enzo Ferrari intitolata “Ferrari Rex”. Nella recensione di oggi, però, il libro protagonista è, appunto, “e morire nella Formula 1’70”, un’opera particolare che conserva un gran significato e forza nel titolo. I quattordici, predisposti cronologicamente dal 1970 al ’79 ed accompagnati dassime illustrazioni in bianco e nero, hanno come protagonisti i piloti, le loro donne e non solo, appartenenti al magico e fuggente mondo della Formula 1...

