Astrazeneca, il ministro Speranza: "Fiducia in rassicurazioni Ema, lo stop deciso dopo i dati di Berlino". Anche la Svezia ferma le iniezioni (Di martedì 16 marzo 2021) La decisione di interrompere "in via precauzionale" la somministrazione del vaccino Astrazeneca in mezza Europa è stata presa "dopo una valutazione dell'istituto tedesco per i vaccini". È Berlino, quindi, ad aver spinto Anche gli altri Paesi – Italia compresa – a fermare il siero della casa anglo-svedese. La conferma arriva direttamente dal ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto all'Online talk Sanità del Corriere della Sera. dopo l'alert del Paul Ehrlich Institute, spiega, "c'è stato un confronto tra i ministri della Salute: ora i governi attendono il giudizio dell'Ema per giovedì e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione".

