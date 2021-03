Arisa lasciata dal fidanzato e manager a un passo dal matrimonio (Di martedì 16 marzo 2021) A quanto sembra, non ci sarà il previsto matrimonio per Arisa. Il neo-fidanzato ha lasciato la cantante e annullato le nozze. L’artista, riferendosi al suo manager ed ex amore ha ribadito: “Non può avermi tutta per sé“. Andrea Di Carlo, il mancato sposo ha annunciato la fine della relazione su Instagram, gettando nello sconforto i tantissimi fan della cantautrice, preoccupati anche per la sua imminente partecipazione al serale Amici 20 nelle vesti di coach. Avrà la stessa grinta di sempre, nonostante quello che sta succedendo nella sua vita privata? Arisa non si sposa, il suo fidanzato e manager l’ha lasciata Arisa avrebbe sposato il suo fidanzato il 2 settembre. L’artista Arisa è stata però ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 marzo 2021) A quanto sembra, non ci sarà il previstoper. Il neo-ha lasciato la cantante e annullato le nozze. L’artista, riferendosi al suoed ex amore ha ribadito: “Non può avermi tutta per sé“. Andrea Di Carlo, il mancato sposo ha annunciato la fine della relazione su Instagram, gettando nello sconforto i tantissimi fan della cantautrice, preoccupati anche per la sua imminente partecipazione al serale Amici 20 nelle vesti di coach. Avrà la stessa grinta di sempre, nonostante quello che sta succedendo nella sua vita privata?non si sposa, il suol’haavrebbe sposato il suoil 2 settembre. L’artistaè stata però ...

itszanie : Ma il fidanzato di Arisa che l’ha lasciata perché non ha parlato di lui a Domenica In? Amo già grazie che la regina… - Late90sblondie : E per fortuna che l’ha lasciata perché una donna come Arisa non può stare un narcisista del genere - DrApocalypse : #Arisa reagisce dopo l'addio dell'annunciato sposo: 'Non può avermi tutta per sé, sono una donna indipendente' - animaIattina : prima durante il daytime quando arisa ha cantato mi sono lowkey messa a piangere perché dopo che è stata lasciata q… - aylaf__ : RT @ultimenotizie: A pochi mesi dalle nozze, previste per il 2 settembre, #Arisa è stata lasciata via social dal suo manager Andrea Di Carl… -