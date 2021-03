America’s Cup, Peter Burling: “Regata molto equilibrata, è stata forse la giornata più divertente di questa Coppa” (Di martedì 16 marzo 2021) Emirates Team New Zealand si porta a quota quattro vittorie consecutive e vola sul 6-3 contro Luna Rossa Prada Pirelli nella serie decisiva per l’assegnazione della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. I Kiwi si sono imposti quest’oggi in gara-9 con un margine di 30?, dopo aver scavalcato gli italiani verso la fine della terza bolina grazie ad un salto di vento sulla destra del campo C. “È stata sicuramente una delle giornate di gara più divertenti di questa Coppa America – commenta Peter Burling, timoniere di Te Rehutai, in conferenza stampa – Sono contento di essere tornato a Regatare sul campo C, uno degli scenari più belli con tutte le barche degli spettatori attorno. È stata una Regata ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Emirates Team New Zealand si porta a quota quattro vittorie consecutive e vola sul 6-3 contro Luna Rossa Prada Pirelli nella serie decisiva per l’assegnazione della 36maAmerica di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. I Kiwi si sono imposti quest’oggi in gara-9 con un margine di 30?, dopo aver scavalcato gli italiani verso la fine della terza bolina grazie ad un salto di vento sulla destra del campo C. “Èsicuramente una delle giornate di gara più divertenti diAmerica – commenta, timoniere di Te Rehutai, in conferenza stampa – Sono contento di essere tornato are sul campo C, uno degli scenari più belli con tutte le barche degli spettatori attorno. Èuna...

