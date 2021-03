Xiaomi: vola in Borsa (+7%) dopo stop inserimento in black list Usa (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Seduta da ricordare per il titolo Xiaomi che alla Borsa di Hong Kong ha chiuso a 24,35 dollari, guadagnando il 7,03%, dopo lo stop imposto nei giorni scorsi da un tribunale statunitense all'inserimento del gruppo cinese di tlc nella black list elaborata dall'amministrazione Trump. La Corte ha pertanto annullato con effetto immediato il divieto alle società statunitensi di acquistare i titoli di Xiaomi e le obbligava a cedere le loro partecipazioni azionarie. Il risultato è stato una corsa all'acquisto dei titoli della società, che ha superato Apple come terzo produttore di smartphone al mondo, che nella seduta odierna sono arrivati a guadagnare fino al 12%. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Rudolph Contreras ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Seduta da ricordare per il titoloche alladi Hong Kong ha chiuso a 24,35 dollari, guadagnando il 7,03%,loimposto nei giorni scorsi da un tribunale statunitense all'del gruppo cinese di tlc nellaelaborata dall'amministrazione Trump. La Corte ha pertanto annullato con effetto immediato il divieto alle società statunitensi di acquistare i titoli die le obbligava a cedere le loro partecipazioni azionarie. Il risultato è stato una corsa all'acquisto dei titoli della società, che ha superato Apple come terzo produttore di smartphone al mondo, che nella seduta odierna sono arrivati a guadagnare fino al 12%. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Rudolph Contreras ...

