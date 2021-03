Voto ai sedicenni? Perché io dico no (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono passati 46 anni da quell’8 marzo 1975 quando fu approvata la legge che abbassò la maggiore età da 21 a 18 anni anticipando dunque il diritto di Voto e la possibilità di prendere la patente. Fu così che i diciottenni di metà anni Settanta andarono alle urne per la prima volta il 15 giugno successivo per il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e regionali. Il riferimento storico è importante all’indomani della proposta di Enrico Letta, neosegretario del Partito democratico, di rilanciare la discussione per il Voto ai sedicenni. Proposta che lui stesso ha definito divisiva e complicata e che, forse, è soprattutto sbagliata o almeno molto prematura. È necessario azzardare dei paragoni tra generazioni ed epoche molto diverse per spiegarsi: naturalmente c’erano allora e ci sono oggi adolescenti brillanti che vincono il Certamen ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono passati 46 anni da quell’8 marzo 1975 quando fu approvata la legge che abbassò la maggiore età da 21 a 18 anni anticipando dunque il diritto die la possibilità di prendere la patente. Fu così che i diciottenni di metà anni Settanta andarono alle urne per la prima volta il 15 giugno successivo per il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e regionali. Il riferimento storico è importante all’indomani della proposta di Enrico Letta, neosegretario del Partito democratico, di rilanciare la discussione per ilai. Proposta che lui stesso ha definito divisiva e complicata e che, forse, è soprattutto sbagliata o almeno molto prematura. È necessario azzardare dei paragoni tra generazioni ed epoche molto diverse per spiegarsi: naturalmente c’erano allora e ci sono oggi adolescenti brillanti che vincono il Certamen ...

