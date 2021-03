van Basten | «Oggi si dà troppa importanza agli allenatori Non sono loro che fanno la differenza»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 marzo 2021) “Il mio problemastati i cattivi dottori. Il mio peggior nemico nonmai stati i calci dei difensori avversari”. Ed è una considerazione che Marco vandistribuisce nella sua autobiografia, più volte. Raccontando come uno dei più forti calciatori della storia sia diventato tale da menomato, giocando per lo più zoppo, e che come legamenti e caviglie massacrati ne abbiano modificato lo stile fino a renderlo unico. Ne parla in una lunga intervista a El Pais, piena di perle. Nella quale analizza anche un aspetto del calcio moderno che sottovalutiamo troppo spesso: il gioco è diventato una questione di, di tattici, di maghi. Il tecnico è il motivo per cui una squadra gioca bene o male. Non più i giocatori. E’ una percezione, per vanuna vera perversione. “Quando giocavo, si ...