Uno sconto da pazzi per Huawei Watch GT 2e su Amazon oggi 15 marzo (Di lunedì 15 marzo 2021) Siete appassionati di smartWatch e propensi all’acquisto di uno tra i modelli più in voga? Allora per voi il posto è quello giusto: oggi, lunedì 15 marzo, è possibile acquistare il Huawei Watch GT 2e in super offerta su Amazon al costo di 109,90 euro. Il dispositivo è inoltre venduto e spedito dal negozio online statunitense. La serie dei GT si è sempre contraddistinta per l’eccezionale autonomia della batteria: infatti, grazie al chip autosviluppato Huawei Kirin A1, sostenuto da un algoritmo intelligente concepito per il risparmio energetico, garantisce un’assistenza giorno e notte per una durata di ben 2 settimane. Il Huawei Watch GT 2e sfoggia un quadrante in vetro 3D di elevata qualità (pannello touchscreen da ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Siete appassionati di smarte propensi all’acquisto di uno tra i modelli più in voga? Allora per voi il posto è quello giusto:, lunedì 15, è possibile acquistare ilGT 2e in super offerta sual costo di 109,90 euro. Il dispositivo è inoltre venduto e spedito dal negozio online statunitense. La serie dei GT si è sempre contraddistinta per l’eccezionale autonomia della batteria: infatti, grazie al chip autosviluppatoKirin A1, sostenuto da un algoritmo intelligente concepito per il risparmio energetico, garantisce un’assistenza giorno e notte per una durata di ben 2 settimane. IlGT 2e sfa un quadrante in vetro 3D di elevata qualità (pannello touchscreen da ...

Advertising

IoTiRetwitto : RT @EU_IPO: Crei o ampli il Suo portafoglio di PI con il #FondoPMI dell’EUIPO. Ottenga uno sconto del 50% sulle tasse per le domande di mar… - dogspecialistIT : Ottieni il 12% di sconto su Puller e Liker acquistando almeno due prodotti Collar. Promozione non cumulabile valida… - AM_eRACING_TEAM : Eleganza by Acelith Design SimRacing ???????? Ottieni uno sconto - NaiadErda : RT @posillipostore: Il primo che riesce a trovare questo fantastico cavatappi su: - AnffasOnlus : ?? Promozione @e_Anffas Nuovi Iscritti: in occasione della Campagna di #Pasqua2021, sulla piattaforma di e-commerce… -