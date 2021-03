Ultime Notizie Roma del 15-03-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021)dailynews radiogiornale lunedì 15 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il momento della svolta o perderemo tutto Gli Italiani devono essere straordinarie l’appello del commissario emergenza covid e Francesco figliuolo all’indomani della presentazione del nuovo piano vaccinale e alla vigilia dell’entrata in vigore del decreto di mezza Italia da oggi in zona rossa 8 studenti su 10 in didattica a distanza il governo punta sull’aumento delle vaccinazioni per uscire dall’emergenza pandemia dobbiamo accelerare a settembre dobbiamo arrivare al 80% di cani vaccinati e ribadito figliolo ieri sera in tv ieri vittime in calo ma sale il tasso di positività al 778 per 100 mezzi Italia da oggi in zona rossa il resto in arancione la Pasqua Si conferma blindata dopo gli ultimi sembravi di ieri che non richiesto in qualche caso l’intervento delle forze ...