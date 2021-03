Tragedia a Torino: 12enne si toglie la vita (Di lunedì 15 marzo 2021) La Tragedia ha come teatro il comune di Borgofranco d’Ivrea, nei pressi di Torino. Una ragazzina di appena 12 anni si toglie la vita in casa. La Tragedia di Torino È successo ieri sera 14 marzo, in un alloggio di Baio Dora. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la giovane è stata trovata impiccata ad una mensola della sua cameretta, con la cintura dell’accappatoio stretta attorno alla gola. A dare l’allarme è stato il padre, tuttavia all’arrivo dei soccorsi, non c’era più niente da fare. Le varie ipotesi La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti per la morte della 12enne. I carabinieri della stazione di Settimo Vittone, dopo aver ricevuto l’orine, hanno sequestrato computer e cellulare della ragazza, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Laha come teatro il comune di Borgofranco d’Ivrea, nei pressi di. Una ragazzina di appena 12 anni silain casa. LadiÈ successo ieri sera 14 marzo, in un alloggio di Baio Dora. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la giovane è stata trovata impiccata ad una mensola della sua cameretta, con la cintura dell’accappatoio stretta attorno alla gola. A dare l’allarme è stato il padre, tuttavia all’arrivo dei soccorsi, non c’era più niente da fare. Le varie ipotesi La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti per la morte della. I carabinieri della stazione di Settimo Vittone, dopo aver ricevuto l’orine, hanno sequestrato computer e cellulare della ragazza, che ...

