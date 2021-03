Tony Allen, il 30 aprile esce il disco postumo ‘There is No End’ (Di lunedì 15 marzo 2021) A distanza di un anno dalla scomparsa di Tony Allen, uscirà un suo nuovo album di inediti intitolato There is No End. L’artista lo stava componendo poco prima della sua scomparsa, avvenuta il 30 aprile 2020, con il desiderio di renderlo un lavoro fondamentale per qualunque rapper. Tony Allen è considerato uno dei massimi batteristi dell’Afrobeat e della World Music. Durante la sua carriera ha lavorato con King Sunny Adè, Paul Simonon e Charlotte Gainsbourg. Poco prima di morire per aneurisma cerebrale, Allen aveva sfornato un disco che raccoglieva materiale inedito chiamato Rejoice. Il suo ultimo lavoro invece risaliva invece al 2017 ed era un omaggio a quel jazz che lo aveva fatto innamorare della musica e dell’Africa. Tony Allen ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) A distanza di un anno dalla scomparsa di, uscirà un suo nuovo album di inediti intitolato There is No End. L’artista lo stava componendo poco prima della sua scomparsa, avvenuta il 302020, con il desiderio di renderlo un lavoro fondamentale per qualunque rapper.è considerato uno dei massimi batteristi dell’Afrobeat e della World Music. Durante la sua carriera ha lavorato con King Sunny Adè, Paul Simonon e Charlotte Gainsbourg. Poco prima di morire per aneurisma cerebrale,aveva sfornato unche raccoglieva materiale inedito chiamato Rejoice. Il suo ultimo lavoro invece risaliva invece al 2017 ed era un omaggio a quel jazz che lo aveva fatto innamorare della musica e dell’Africa....

