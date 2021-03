The Investigation: il «giallo del sottomarino» arriva su Sky Atlantic (Di lunedì 15 marzo 2021) The Investigation - Søren Malling Un caso di cronaca viene raccontato e indagato su Sky attraverso una miniserie: The Investigation, al via questa sera alle 21.15 ed in onda ogni lunedì su Sky Atlantic (in streaming su Now Tv), porterà alla luce quello che i giornali ribattezzarono “il giallo del sottomarino”, ovvero l’omicidio della giornalista svedese Kim Wall, uccisa in Danimarca proprio a bordo di un sottomarino nel 2017. Le sei puntate sono state dirette da Tobias Lindholml, anche creatore della serie, che ha ricostruito la vicenda con l’aiuto dell’investigatore capo Jens Møller, qui interpretato da Søren Malling, e dei genitori della vittima, Ingrid e Joachim Wall (portati in scena da Pernilla August e Rolf Lassgård). Prodotta da Miso Film (Fremantle), The ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 marzo 2021) The- Søren Malling Un caso di cronaca viene raccontato e indagato su Sky attraverso una miniserie: The, al via questa sera alle 21.15 ed in onda ogni lunedì su Sky(in streaming su Now Tv), porterà alla luce quello che i giornali ribattezzarono “ildel”, ovvero l’omicidio della giornalista svedese Kim Wall, uccisa in Danimarca proprio a bordo di unnel 2017. Le sei puntate sono state dirette da Tobias Lindholml, anche creatore della serie, che ha ricostruito la vicenda con l’aiuto dell’investigatore capo Jens Møller, qui interpretato da Søren Malling, e dei genitori della vittima, Ingrid e Joachim Wall (portati in scena da Pernilla August e Rolf Lassgård). Prodotta da Miso Film (Fremantle), The ...

