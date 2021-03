Si scrive Mindfulness | si legge “vivere con consapevolezza” | come superare le difficoltà e sbloccarsi

Leggi su tpi

(Di lunedì 15 marzo 2021) Si, sicon” Non è sempre possibile mettersi in salvo da eventi di vita dolorosi, spesso sono esperienze inevitabili, fisiologiche nelle quali è impossibile non inciampare. Masi risponde a questi eventi? A volte la modalità e le risorse che mettiamo in atto per affrontare quel che ci capita potrebbero essere così inadeguate da rappresentare non più la rinascita, il riscatto, la crescita e l’evoluzione (grazie e nonostante il dolore) ma un’ulteriore inflessione, un’ulteriore ferita, un’ulteriore caduta. Se non prestiamo la giusta attenzione, la nostra mente inserirà il pilota automatico e sceglierà per noi, conducendoci a reagire in modo rigido, stereotipato, coartato soprattutto se ciò che accade è un evento nuovo, negativo, ...