Roma, esce dall’auto per raccogliere i soldi volati in strada: 56enne investito e ucciso. E i passanti rubano le banconote (Di lunedì 15 marzo 2021) Travolto e ucciso sull’autostrada: era sceso dall’auto per raccogliere i soldi Un uomo è stato travolto e ucciso sull’autostrada Roma-Fiumicino dopo che era sceso dalla sua vettura per raccogliere dei soldi, forse nemmeno suoi. La vicenda risale a sabato 13 marzo ed è contornata ancora da un velo di mistero. Secondo quanto ricostruito, infatti, il 56enne Marco Querini, questo il nome della vittima, intorno all’ora di pranzo ha accostato la sua Opel Corsa sulla Roma-Fiumicino ed è sceso dalla vettura, venendo travolto da una Fiat 500 guidata da una donna di 84 anni. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sceso dall’auto per raccogliere dei ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Travolto esull’auto: era scesoperUn uomo è stato travolto esull’auto-Fiumicino dopo che era sceso dalla sua vettura perdei, forse nemmeno suoi. La vicenda risale a sabato 13 marzo ed è contornata ancora da un velo di mistero. Secondo quanto ricostruito, infatti, ilMarco Querini, questo il nome della vittima, intorno all’ora di pranzo ha accostato la sua Opel Corsa sulla-Fiumicino ed è sceso dalla vettura, venendo travolto da una Fiat 500 guidata da una donna di 84 anni. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scesoperdei ...

