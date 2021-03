Ranking ATP (15 marzo 2021): Daniil Medvedev nuovo numero due. Berrettini sempre in Top-10 (Di lunedì 15 marzo 2021) Daniil Medvedev ha conquistato il torneo di Marsiglia e soprattutto il russo è diventato il nuovo numero due del Ranking ATP, superando in classifica Rafael Nadal. In testa c’è sempre Novak Djokovic, mentre la Top-5 è completata da Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas, che precede Roger Federer. Matteo Berrettini resta il migliore degli azzurri in decima posizione. Tra i primi venti c’è anche Fabio Fognini (18), con Jannik Sinner (32) che ha eguagliato il suo best Ranking. Nella Top-40 è presente anche Lorenzo Sonego (35), mentre tra i primi cento ci sono anche Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Marco Cecchinato. Top 10 ATP (Ranking al 08.03.2021)1 Novak Djokovic (Serbia) 12007 2 Daniil ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021)ha conquistato il torneo di Marsiglia e soprattutto il russo è diventato ildue delATP, superando in classifica Rafael Nadal. In testa c’èNovak Djokovic, mentre la Top-5 è completata da Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas, che precede Roger Federer. Matteoresta il migliore degli azzurri in decima posizione. Tra i primi venti c’è anche Fabio Fognini (18), con Jannik Sinner (32) che ha eguagliato il suo best. Nella Top-40 è presente anche Lorenzo Sonego (35), mentre tra i primi cento ci sono anche Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Marco Cecchinato. Top 10 ATP (al 08.03.)1 Novak Djokovic (Serbia) 12007 2...

