Ragazzina di 14 anni muore in casa a Montevarchi, disposta l'autopsia (Di lunedì 15 marzo 2021) Si tratterebbe di un malore fatale avvenuto mentre la Ragazzina si collegava al computer per seguire le lezioni a distanza. A fare la scoperta la madre, inutile ogni tentativo di soccorso Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 15 marzo 2021) Si tratterebbe di un malore fatale avvenuto mentre lasi collegava al computer per seguire le lezioni a distanza. A fare la scoperta la madre, inutile ogni tentativo di soccorso

