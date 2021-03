Pd, Renzi "Bene Letta, ma se non riesce non si può usare Iv come alibi" (Di martedì 16 marzo 2021) Leggo che qualcuno dice: "adesso Italia Viva non conta più nulla". Sono gli stessi che avevano già pregustato il Conte Ter, descritto come inutile la crisi e scritto numerosi articoli per spiegare ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Leggo che qualcuno dice: "adesso Italia Viva non conta più nulla". Sono gli stessi che avevano già pregustato il Conte Ter, descrittoinutile la crisi e scritto numerosi articoli per spiegare ...

Advertising

DeVerdinis : @MinLavoro @AndreaOrlandosp @Yolanda_Diaz_ @empleogob Andrew, secondo me non hai valutato bene le conseguenze... ''… - ilatwitta : @mauroarcobaleno Non leggo bene... Ha scritto che renzi ha tagliato i fondi alla sanità e che quando gli scenziati… - faberskj : RT @MauroAsara: @faberskj Perchè devono dimostrare che il vecchio governo andava bene, che Renzi è un cialtrone, etc. etc. Il paese andava… - MauroAsara : @faberskj Perchè devono dimostrare che il vecchio governo andava bene, che Renzi è un cialtrone, etc. etc. Il paese… - PaoloIvanoCucce : RT @Michele_Anzaldi: I continui attacchi M5s a Renzi fanno bene al Governo Draghi? Da giorni nei tg Rai e sui social ci sono ripetute provo… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Bene Pd, Renzi "Bene Letta, ma se non riesce non si può usare Iv come alibi" Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Per il presente - aggiunge " il PD scegliendo Letta ha fatto una scelta equilibrata ed a lui vanno i miei auguri di buon lavoro. Amici, diciamoci la verità". "...

Draghi, minaccia o salvezza? ... è stato ed è più che un bene. Ma i motivi del zitti e mosca germoglia davvero da una rinuncia alla ... con voti determinanti, era stato chi detestava tanto il M5S che il Pd: Matteo Renzi. Tuttavia ...

Pd, Renzi “Bene Letta, ma se non riesce non si può usare Iv come alibi” Quotidiano di Sicilia Enrico Letta: un centrista ma non un conservatore In questi sette anni non si è lasciato andare al risentimento; annunciò pure il suo Sì al referendum; ma essere considerato il nemico di Renzi è diventato paradossalmente ... all’Economia del Mare, so ...

“Vaccini con AstraZeneca anche dopo lo stop”, così Bassetti a Quarta Repubblica Matteo Bassetti, primario della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, è intervenuto a Quarta Repubblica. L'articolo “Vaccini con AstraZeneca anche dopo lo stop”, così Ba ...

Lo scrive Matteonella sua enews. "Per il presente - aggiunge " il PD scegliendo Letta ha fatto una scelta equilibrata ed a lui vanno i miei auguri di buon lavoro. Amici, diciamoci la verità". "...... è stato ed è più che un. Ma i motivi del zitti e mosca germoglia davvero da una rinuncia alla ... con voti determinanti, era stato chi detestava tanto il M5S che il Pd: Matteo. Tuttavia ...In questi sette anni non si è lasciato andare al risentimento; annunciò pure il suo Sì al referendum; ma essere considerato il nemico di Renzi è diventato paradossalmente ... all’Economia del Mare, so ...Matteo Bassetti, primario della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, è intervenuto a Quarta Repubblica. L'articolo “Vaccini con AstraZeneca anche dopo lo stop”, così Ba ...