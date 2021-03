Oscar 2021 | per Mank 10 nomination L’Italia c’è con Pinocchio e la Pausini

trash_italiano : Inarrestabile @LauraPausini: Io Sì (Seen) candidata agli Oscar! ?????? - SkyTG24 : Oscar 2021, tra poco le nomination: in corsa anche Sophia Loren e Laura Pausini. DIRETTA - MediasetTgcom24 : Oscar 2021: Laura Pausini candidata per la miglior canzone, due nomination al 'Pinocchio' di Garrone #oscar2021… - askanews_ita : Le candidature agli Oscar. C'è anche l’Italia - moneypuntoit : ?? Oscar 2021: data, nomination, candidati e come funziona quest'anno ?? -

Hollywood premia Hollywood: 'Mank' ha fatto man bassa di nomination - dieci in tutto - in vista degli. Ancora una volta è boom di candidature per Netflix: un totale di 35 contro le 24 dell'anno scorso (e solo due vittorie). Quest'anno la piattaforma in streaming ha tre film candidati a '...L'Italia è candidata aglicon Laura Pausini e il ' Pinocchio ' di Matteo Garrone. 'Io Si', che la Pausini ha interpretato in 'La Vita davanti a Se' di Edoardo Ponti con Sophia Loren è entrata nella cinquina delle ...ROMA (ITALPRESS) – Italia candidata agli Oscar con Laura Pausini per la miglior canzine originale “Io sì”, vincitrice del Golden Globe, e per i costumi di “Pinocchio” di Matteo Garrone (di Massimo Can ...Sono state annunciate le nomination della prossima edizione degli Oscar che saranno assegnati il 25 aprile. Laura Pausini è stata candidata per “Io Si” nella categoria della Miglior canzone originale ...