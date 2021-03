Moratti: «Volevo Hamsik all’Inter, ma De Laurentiis mi disse che non lo avrebbe venduto» (Di lunedì 15 marzo 2021) L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal”. Ha commentato la partita di ieri sera tra Milan e Napoli. “Il risultato di Milano ha fatto sì che l’Inter abbia acquisito un buon vantaggio. Il Napoli ha meritato la vittoria sui rossoneri, rientrando a pieno merito nella corsa per la Champions League. La scaramanzia è d’obbligo nel calcio, meglio non dir nulla. Ma credo che l’Inter possa amministrare il vantaggio. La Juventus ha una gara in meno, ma ce l’ha col Napoli”. Moratti ha indicato quali sono gli allenatori a cui è più affezionato. “L’allenatore che porto nel cuore è Mourinho, il più vittorioso. Ma anche Mancini ha iniziato a vincere con continuità. Non dimentico Gigi Simoni. Gattuso? Sarebbe stata una soluzione in certi momenti valida. Il calcio italiano si sta ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) L’ex presidente dell’Inter, Massimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal”. Ha commentato la partita di ieri sera tra Milan e Napoli. “Il risultato di Milano ha fatto sì che l’Inter abbia acquisito un buon vantaggio. Il Napoli ha meritato la vittoria sui rossoneri, rientrando a pieno merito nella corsa per la Champions League. La scaramanzia è d’obbligo nel calcio, meglio non dir nulla. Ma credo che l’Inter possa amministrare il vantaggio. La Juventus ha una gara in meno, ma ce l’ha col Napoli”.ha indicato quali sono gli allenatori a cui è più affezionato. “L’allenatore che porto nel cuore è Mourinho, il più vittorioso. Ma anche Mancini ha iniziato a vincere con continuità. Non dimentico Gigi Simoni. Gattuso? Sarebbe stata una soluzione in certi momenti valida. Il calcio italiano si sta ...

