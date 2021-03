Milan, per Otavio può scendere in campo… Dida (Di lunedì 15 marzo 2021) Calciomercato Milan: il centrocampista del Porto Otavio continua ad essere un obiettivo dei rossoneri, che possono giocare una carta Il calciomercato del Milan si infiamma attorno al nome di Otavio. Il centrocampista del Porto è uno dei nomi principali su cui la dirigenza rossonera lavora per rinforzare la rosa per la prossima stagione. In questo senso, un ruolo importante può giocarlo Nelson Dida, ex compagno ai tempi dell’Internacional di Porto Alegre. CONTINUA SU MilanNEWS24. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Calciomercato: il centrocampista del Portocontinua ad essere un obiettivo dei rossoneri, che possono giocare una carta Il calciomercato delsi infiamma attorno al nome di. Il centrocampista del Porto è uno dei nomi principali su cui la dirigenza rossonera lavora per rinforzare la rosa per la prossima stagione. In questo senso, un ruolo importante può giocarlo Nelson, ex compagno ai tempi dell’Internacional di Porto Alegre. CONTINUA SUNEWS24. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AntoVitiello : #Milan #Ibrahimovic ha anticipato ad oggi il controllo medico (previsto per domani) per impostare il lavoro della s… - AntoVitiello : #Tomori migliore in campo per il #Milan, sempre puntuale e sicuro. Giocatore che dimostra di non essere mai in soff… - AntoVitiello : Convocati #Milan per #milannapoli. Ci sono #Rebic, #Calhanoglu, #Hernandez Fuori #Ibrahimovic, #Mandzukic,… - giuleg : @PotereaiSith @sscnapoli @acmilan Si, è una statistica! Su 10 trasferte a Milano col Milan ne abbiamo persa solo 1!… - daniloleninpf : RT @acmilan: Il famoso marchio italiano di gioielli @DodoJewels, in collaborazione con #ACMilan, ha creato una collezione esclusiva per cel… -