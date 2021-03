Massimo Giletti vs Selvaggia Lucarelli su Fabrizio Corona | “Un po’ di umiltà sarebbe importante”

Advertising

CiccioAmar82 : RT @tempoweb: 'Gli occhi aperti e guardava nel vuoto...' Militare morto dopo #AstraZeneka A #NonelArena il racconto devastante della moglie… - zazoomblog : “Farà la finita con un lenzuolo al collo!”. Non è l’arena le urla di dolore di Gabriella la madre di Fabrizio Coron… - LuisaPistini : RT @claudio_2022: Non è l'Arena, Giletti contro Selvaggia Lucarelli: 'Noi abbiamo salvato vite, tu voti a Ballando'. La foto del bacio i… - Russo5111 : RT @nonelarena: #nonelarena Massimo #Giletti contro Selvaggia #Lucarelli: 'Non credo di aver danneggiato Fabrizio #Corona, ho cercato di da… - claudio_2022 : Non è l'Arena, Giletti contro Selvaggia Lucarelli: 'Noi abbiamo salvato vite, tu voti a Ballando'. La foto del b… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti

Si torna a parlare di Fabrizio Corona e anche di sua mamma, Gabriella che a Non è l'Arena urla: 'Venite a prendere me'. In collegamento condopo il nuovo arresto del figlio, la signora ha la voce rotta dal pianto: 'Alla luce di tutta questa lunghissima esperienza do ragione a Fabrizio in tutto, in tutto! Ha avuto delle ...Rosalinda Cannavò rompe il silenzio. Ancora un focus sul caso AresGate nello studio di. La rivelazione in onda su La7 ha riguardato il principio della vicenda, a partire dall'indagine della procura. L'ex gieffina lo ha detto davanti alla telecamere. Al centro del ...Selvaggia Lucarelli, che era diventata una delle ospiti fisse di Non è l’Arena ha cambiato postazione, la vediamo infatti sempre più spesso da Formigli, dopo i suoi attacchi a Massimo Giletti. Tra i ...Ares Gate, nuova sconvolgente rivelazione su Rosalinda Cannavò che in queste ore spiazza il mondo dello spettacolo ...