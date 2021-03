LIVE Tirreno-Adriatico | Sesta tappa in DIRETTA | sei in fuga | c’è Velasco Alpecin-Fenix e UAE in testa al gruppo

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 7? di vantaggio per i sei fuggitivi. 13.56 Avanza anche l’UAE Team Emirates di Tadej Pogacar. 13.51inalin favore di Mathieu Van der Poel e Tim Merlier. 13.48 100 chilometri all conclusione. 13.43 In cima al GPM i fuggitivi hanno fatto registrare un vantaggio di 6’17” sul. 13.40 Terminati i GPM di questa, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) si aggiudica la maglia verde di questa 56esima edizione della Corsa dei due Mari. Nulla ha potuto Schmidt, che chiude con 23 punti rispetto ai 24 dello sloveno leader della corsa. 13.37 Schimdt passa per primo al GPM davanti a Bakelants,e Van Moer. 13.34 Questa ascesa misura 2,9 km con una pendenza del ...