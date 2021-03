Lite in famiglia a Napoli, morta la donna di 40 anni colpita in casa con 12 pugnalate dal compagno (Di lunedì 15 marzo 2021) . Una donna di circa 40anni è morta al seguito di un accoltellamento nella sua abitazione nel quartiere Arenaccia, questa mattina a Napoli, poco dopo le ore 5. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, allertata dai vicini. La donna è stata ritrovata con una decina di pugnalate ed è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso del Cardarelli, in codice rosso, dove è stata operata, ma le sue condizioni erano critiche e non ce l’ha fatta. Il convivente di 43 anni si è presentato attorno alle 7 ai carabinieri di Terni in Umbria. È morta Ornella Pinto, la donna di circa 40anni vittima di un accoltellamento nella sua abitazione questa mattina a Napoli, poco dopo le ore 5. Sul posto è intervenuta ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 15 marzo 2021) . Unadi circa 40al seguito di un accoltellamento nella sua abitazione nel quartiere Arenaccia, questa mattina a, poco dopo le ore 5. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, allertata dai vicini. Laè stata ritrovata con una decina died è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso del Cardarelli, in codice rosso, dove è stata operata, ma le sue condizioni erano critiche e non ce l’ha fatta. Il convivente di 43si è presentato attorno alle 7 ai carabinieri di Terni in Umbria. ÈOrnella Pinto, ladi circa 40vittima di un accoltellamento nella sua abitazione questa mattina a, poco dopo le ore 5. Sul posto è intervenuta ...

