Lazio, D'Amato: «Rt può scendere in 2 settimane. Astrazeneca? Chi rifiuta va in coda» (Di lunedì 15 marzo 2021) Ancora due settimane, poi forse si potrà tornare in zona gialla. O comunque non più rossa come oggi. «Il Lazio si è risvegliato con ulteriori misure della zona rossa, non... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 marzo 2021) Ancora due, poi forse si potrà tornare in zona gialla. O comunque non più rossa come oggi. «Ilsi è risvegliato con ulteriori misure della zona rossa, non...

Advertising

danip2303 : RT @ilmessaggeroit: Lazio, D'Amato: «In due settimane l'Rt può scendere. Astrazeneca? Chi rifiuta finisce in coda» - brina_77 : RT @ilmessaggeroit: Lazio, D'Amato: «In due settimane l'Rt può scendere. Astrazeneca? Chi rifiuta finisce in coda» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lazio, D'Amato: «In due settimane l'Rt può scendere. Astrazeneca? Chi rifiuta finisce in coda» - chegiornoRadio1 : RT @Radio1Rai: #Vaccini “Nel #Lazio abbiamo una difficoltà nella regolarità degli approvvigionanti, in particolare di #AstraZeneca, Facciam… - Radio1Rai : #Vaccini “Nel #Lazio abbiamo una difficoltà nella regolarità degli approvvigionanti, in particolare di #AstraZeneca… -