La fiction Rai «Makari» in 4K su satellite Tivùsat e su DTT via HBBTV

(Di lunedì 15 marzo 2021) Grazie alla segnalazione a cura del nostro ERCOLINO possiamo rendervi noto che laRai «» in programma da stasera su Rai 1 sarà disponibile anche in Ultra Alta Definizione sul canale Rai 4K disponibile suattraverso la piattaformae su digitale terrestre (per le sole tv connesse ad Internet e compatibili) attraverso l'applicazione MHP "Telecomando" attiva sui canali Rai.COME ACCEDERE A RAI 4K VIA(CON TIVUSAT):...

... è questo il titolo del primo di quattro episodi di Màkari , diretto da Michele Soavi , prodotto dalla Palomar , che sembra voler trovare una nuova serie televisiva perambientata in ...Claudio Gioè, attore siciliano die teatro, debutta questa sera in prima serata su1 con ladi quattro puntate 'Makari'. L'attore palermitano Claudio Gioè in ' Makari ' veste i panni di Saverio Lamanna , un investigatore 'per caso' che torna in Sicilia dopo aver ...Claudio Gioè in Il Capo dei Capi: c'è una curiosità che non tutti conoscono, riguarda Totò Riina! Ecco i dettagli che si leggono ...Dopo Montalbano una nuova serie siciliana con un investigatore alle prese con crimini, amori e le meraviglie di quella terra in Màkari, nuova fiction di Rai 1 con protagonista Claudio Gioè, che abbiam ...