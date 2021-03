Il brutto momento di Gemma tra caduta in studio ed un nuovo abbadono (Di lunedì 15 marzo 2021) Parte forte le settimana di trasmissioni di “Uomini e Donne”, secondo le anticipazioni raccolta dalla redazione di Cronaka 12 Gemma Galgani sarà protagonista assoluta: nel bene e nel male La settimana di trasmissioni di “Uomini e Donne”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si è chiusa, con la puntata di venerdi 12 marzo, con una serie di dubbi aperti. Ma erano dubbi afferenti soprattutto alle scelte dei due nuovi tronisti, Massimiliano Monanni e Giacomo Czerny. Sullo sfondo la vicenda di Gemma Galgani che nelle trasmissioni di questa settimana tornerà prepotentemente in ballo. La situazione è la seguente. La Dama di Torino del trono Over dopo essere stata “scaricata” da Maurizio Guerci e messa di fatto da parte da Maurizio P. ha avuto un ritorno di fiamma per Maurizio G. —>>> Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 marzo 2021) Parte forte le settimana di trasmissioni di “Uomini e Donne”, secondo le anticipazioni raccolta dalla redazione di Cronaka 12Galgani sarà protagonista assoluta: nel bene e nel male La settimana di trasmissioni di “Uomini e Donne”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si è chiusa, con la puntata di venerdi 12 marzo, con una serie di dubbi aperti. Ma erano dubbi afferenti soprattutto alle scelte dei due nuovi tronisti, Massimiliano Monanni e Giacomo Czerny. Sullo sfondo la vicenda diGalgani che nelle trasmissioni di questa settimana tornerà prepotentemente in ballo. La situazione è la seguente. La Dama di Torino del trono Over dopo essere stata “scaricata” da Maurizio Guerci e messa di fatto da parte da Maurizio P. ha avuto un ritorno di fiamma per Maurizio G. —>>> Ti potrebbe ...

