(Di lunedì 15 marzo 2021) Ida, influencer amatissima dal popolo del web ha postato una Insta Stories dal contenuto dolcissimo. L’ex dama diha infatti rivolto al suo amicouna dedica speciale per l’opinionista del trono over. I due hanno mantenuto un bellissimofuori gli studi Mediaset e alcune immagini dolcissime amarcord, postate dalla parrucchiera bresciana sul suo profilo Instagram, li ritraggono, proprio come ai vecchi tempi.: La dedica speciale di Ida perIdaè ricordata con estremo affetto da tutti i telespettatori del talk sui sentimenti condotto da Maria De Filippi. All’interno dello studio di ...

Advertising

zazoomblog : Ida Platano e Gianni Sperti ancora insieme: il rapporto dopo Uomini e Donne - #Platano #Gianni #Sperti #ancora - BlogUomini : Ida Platano non vuole commentare la storia di Uomini e donne Riccardo Guarnieri e Roberta , ma ora potrebbe tornare - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Oddioooo ricordato solo ora.. questa notte ho sognato che litigavo su Ig con Ida Platano ???????????????????? - PasqualeMarro : #IdaPlatano ha una reazione indicibile davanti alla scelta di #Riccardo e #Roberta - _vivodizayn_ : RT @Manuel_Real_Off: Oddioooo ricordato solo ora.. questa notte ho sognato che litigavo su Ig con Ida Platano ???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

ZON.it

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news,pronta a tornare? Valentina Autiero e l'intersse per Gero e Luca Valentina Autiero è stata una protagonista indiscussa delle ultime stagioni del ...... anticipazioni e news 13 marzo Riccardo Guarnieri ha avuto il suo lieto fine e sui social appare al fianco di Roberta di Padua in una veste inedita, che sia arrivato adesso il momento di...Uomini e Donne/ Anticipazioni e news, Ida Platano pronta a tornare? Uomini e Donne, anticipazioni e news 14 marzo. Per una dama che va via un’altra potrebbe tornare… Leggi ...Riccardo Guarnieri ha avuto il suo lieto fine e sui social appare al fianco di Roberta di Padua in una veste inedita, che sia arrivato adesso il momento di Ida Platano di tornare a Uomini e donne e ...